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Гройсман объявил о начале перехода на среднесрочное планирование госбюджета
14.02.2017 12:52

Гройсман объявил о начале перехода на среднесрочное планирование госбюджета

После реформы системы управления государственными финансами госбюджет будет формироваться не на один, а на три года вперед. Об этом заявил премьер-министр Украины 14 февраля во время отчета о работе в 2016 году на заседании в правительстве, передает Укринформ

"Мы начали реформировать систему управления государственными финансами, переходим на среднесрочное планирование. Мы хотим, чтобы украинский бюджет как минимум мы могли формировать на несколько лет - на 3 года вперед и больше ", - отметил Владимир Гройсман.

Премьер считает, что реформа позволит представить "абсолютно четкую прогнозируемость" развития национальной экономики. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, блокада Донбасса может привести к кризису в энергетике и металлургии. В связи с этим Владимир Гройсман настоял на прекращении блокады. 

 

Теги материала: Владимир Гройсман, Госбюджет, реформа
Новости СМИ2
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