Гройсман объявил о начале перехода на среднесрочное планирование госбюджета

MIGnews.com.ua

После реформы системы управления государственными финансами госбюджет будет формироваться не на один, а на три года вперед. Об этом заявил премьер-министр Украины 14 февраля во время отчета о работе в 2016 году на заседании в правительстве, передает Укринформ .

"Мы начали реформировать систему управления государственными финансами, переходим на среднесрочное планирование. Мы хотим, чтобы украинский бюджет как минимум мы могли формировать на несколько лет - на 3 года вперед и больше ", - отметил Владимир Гройсман.

Премьер считает, что реформа позволит представить "абсолютно четкую прогнозируемость" развития национальной экономики.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, блокада Донбасса может привести к кризису в энергетике и металлургии. В связи с этим Владимир Гройсман настоял на прекращении блокады.