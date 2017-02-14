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Гройсман рассказал, как удалось сэкономить 8 млрд грн госсредств
14.02.2017 12:47

Гройсман рассказал, как удалось сэкономить 8 млрд грн госсредств

Во вторник, 14 февраля, во время заседания Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2016 году удалось сэкономить восемь миллиардов гривен государственного бюджета.

По словам министра, такой экономии удалось добиться благодаря внедрению в сферу государственных закупок системы ProZorro .

"У нас сегодня колоссальная экономия государственных средств - это более восьми миллиардов гривен в связи с нашими оценочными показателями", - отметил Гройсман.

Немногим ранее премьер сообщил, что Украина может понести большие убытки, если в ближайшее время не остановить торговую блокаду временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также блокировка железнодорожных путей повлечет за собой нехватку угля и веерные отключения электроэнергии по всей стране.  

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь с 10 на 11 февраля, активисты неподалеку от Торецка заблокировали еще одно направление железнодорожных путей на Донбассе.

Теги материала: Владимир Гройсман, ProZorro, бюджет, экономика
Новости СМИ2
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