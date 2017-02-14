Гройсман рассказал, как удалось сэкономить 8 млрд грн госсредств

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, во время заседания Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2016 году удалось сэкономить восемь миллиардов гривен государственного бюджета.

По словам министра, такой экономии удалось добиться благодаря внедрению в сферу государственных закупок системы ProZorro .

"У нас сегодня колоссальная экономия государственных средств - это более восьми миллиардов гривен в связи с нашими оценочными показателями", - отметил Гройсман.

Немногим ранее премьер сообщил, что Украина может понести большие убытки, если в ближайшее время не остановить торговую блокаду временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также блокировка железнодорожных путей повлечет за собой нехватку угля и веерные отключения электроэнергии по всей стране.