Гройсман рассказал, как удалось сэкономить 8 млрд грн госсредств

Во вторник, 14 февраля, во время заседания Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2016 году удалось сэкономить восемь миллиардов гривен государственного бюджета.
По словам министра, такой экономии удалось добиться благодаря внедрению в сферу государственных закупок системы ProZorro .
"У нас сегодня колоссальная экономия государственных средств - это более восьми миллиардов гривен в связи с нашими оценочными показателями", - отметил Гройсман.
Немногим ранее премьер сообщил, что Украина может понести большие убытки, если в ближайшее время не остановить торговую блокаду временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также блокировка железнодорожных путей повлечет за собой нехватку угля и веерные отключения электроэнергии по всей стране.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь с 10 на 11 февраля, активисты неподалеку от Торецка заблокировали еще одно направление железнодорожных путей на Донбассе.