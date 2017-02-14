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Гройсман настаивает на прекращении блокады Донбасса
14.02.2017 12:27

Гройсман настаивает на прекращении блокады Донбасса

Во вторник, 14 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дальнейшее блокирование железнодорожного сообщения с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей приведет к кризису в энергетике и металлургии. Помимо этого может сократиться валютная выручка, что повлечет за собой замедление экономического роста страны, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня некоторые украинцы собственными руками хотят сорвать отопительный сезон и вынудить веерные отключения электроэнергии. Это недопустимо, надо размежевать борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом. Я убежден в том, что критический импорт минимального набора продукции, который мы получаем из украинских недр, мы можем совершенно спокойно сегодня использовать", - заявил министр.

Премьер обратил внимание на тот факт, что от поставок угля зависит работа металлургического сектора, в котором работает около 300 тысяч человек и от которого зависит значительная доля экспорта, а значит, и объем валютных поступлений в Украину.

"Если Авдеевский коксохим мог остановиться от обстрела россиян, то теперь он может остановиться, так как у него нет сырья для работы", - сказал Гройсман.

Премьер-министр объяснил, что 30% электроэнергии в Украине производится из угля, который добывается на временно оккупированной территории Донбасса, а чтобы провести модернизацию и отказаться от такого способа добычи электроэнергии, необходимо не менее 3-5 лет и ежегодных финансовых затрат около 15 миллиардов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец рассказал, кто заинтересован в дальнейшей блокаде Донбасса.

Теги материала: Владимир Гройсман, блокада, Донбасс, АТО, уголь
Новости СМИ2
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