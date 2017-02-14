В 2016 году было получено 600 млн гривен на развитие Донбасса

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, заместитель главы МинАТО Юсуф Куркчи сообщил, что за минувший год Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц получило 600 миллионов гривен финансовой помощи для развития Донбасса, передает " Урядовый курьер ".

"В прошлом году от международных финансовых организаций и других доноров международной технической помощи, направленных на восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины, получили примерно 600 млн гривен. Результаты сотрудничества должны оценивать конечные получатели помощи", - подчеркнул замминистра.

Курчки добавил, что министерство продолжает проводить регулярные встречи с международными партнерами, чтобы и в дальнейшем рассчитывать на их финансовую поддержку для нуждающегося региона.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что часть налогов, которые поступают в бюджет от предприятий оккупированной части Донецка, идут на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.