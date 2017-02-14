Подозреваемого в госизмене экс-генерала СБУ объявили в международный розыск.

MIGnews.com.ua

Экс-генерала СБУ, которого подозревают в государственной измене, объявили в международный розыск. Об этом сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

"Сейчас указанное лицо объявлено в международный розыск", - передают в ГПУ.

Также по делу бывшего генерала открыли досудебное расследование.

"Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о проведении специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, бывшего генерала Службы безопасности Украины, который, действуя по предварительному сговору с группой лиц, распространял призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти", - говорят в пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, прокурор обвинил защиту президента-беглеца Виктора Януковича в умышленном затгивании расмотрения дела.