В суде РФ отклонили апелляционную жалобу защиты Сущенко

Московский городской суд России принял решение продлить арест незаконно заключенного украинца Романа Сущенко без рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты. Об этом заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин на своей странице в Facebook.
"Заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения. Вполне предсказуемо", - написал адвокат.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат Сущенко пригласил представителей СМИ и активистов на апелляционное судебное журналиста на продление его ареста.
Напомним, защита Сущенко заявила, что во время апелляции в суде будет требовать открытого режима проведения судебного процесса.