Порошенко сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом выразил благодарность молдавскому правительству за поддержку, которую они оказывают Украине в ее борьбе за суверенитет. Данную информацию обнародовал пресс-центр Администрации президента на официальном сайте.

"Я хочу напомнить, что Молдова решительно поддержала нашу независимость и в марте 2014 года, когда проголосовала за Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, и в декабре 2016 года, когда не просто поддержала Резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, но и выступила соавтором указанной резолюции", - заявил украинский президент.

Также президент напомнил, что 25 лет назад в Молдове произошла схожая ситуация, в результате которой они утратили часть своей суверенной территории.

"Сегодня мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки обречены на поражение. Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных, международно признанных границах. Крым, так же, как и Донбасс - это Украина. Все демократическое мировое сообщество разделяет и поддерживает эту позицию. А те, кто не согласен - оказываются по другую сторону цивилизационного измерения", - сказал президент Украины.

В свою очередь глава молдавского правительства выразил слова поддержки территориальной целостности Украины и в очередной раз озвучил безоговорочную позицию Молдовы в отношении Крыма:.

"Республика Молдова признает и соблюдает территориальную целостность и независимость Украины", - заявил Филип.