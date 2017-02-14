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Япония решительно протестует против РФ в отношении островов Курильской гряды
14.02.2017 11:12

Япония решительно протестует против РФ в отношении островов Курильской гряды

Во вторник, 14 февраля, японские официальные лица выразили протест в связи с решение Российской Федерации назвать пять ранее безымянных островов, которые относятся к Курильской гряде. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Йошихиде Суга, передает Радио Свобода.

"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. Дипломатическим каналом мы направили ноту протеста России", - сказал генсек правительства Йошихиде Суга.

Япония отреагировала после того, как на прошлой неделе премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что Москва назвала пять ранее безымянных островов.

Мало того, названия островам Россия выбрала более чем красноречивые: один из них назван в честь генерала Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии в 1945 году, другое название чтит советского дипломата Андрея Громыко, который был министром иностранных дел Советского Союза с 1957 до 1985 года.

Справка: японские острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, а также ряд непоименованных участков суши советская армия захватила в 1945 году, после того, как Япония объявила о капитуляции.

До сих пор вокруг этой территории ведутся споры между РФ и Японией и Токио настаивает на возвращении островов в состав Японии.  

Как сообщал MIGnews.com.ua, 10 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил поддержку Японии в ее борьбе за разрешение территориального спора с Китайской Народной Республикой насчет островов в Южно-Китайском море.

Теги материала: Япония, Курилы, Россия, Дмитрий Медведев
Новости СМИ2
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