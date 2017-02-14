Кабмин рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в электроэнергетике

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения в электроэнергентике из-за блокады поставок угля с неподконтрольных Укрине территорий на Донбассе. Решение об этом было принято накануне, 13 февраля, на заседании Энергетического штаба.

На заседании штаба министр энергетики Игорь Насалик собирается предложить правительству ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Укрэнерго предупредили, что при введении чрезвычайного положения в электроэнергетике страны, запасов антрацитового угля хватит на 40 суток. За окончанием запасов может следовать веерное отключение энергии.

Напомним, Антикризисный энергетический штаб предложил Кабмину ввести режим чрезвычайного положения в работу энергосистем.