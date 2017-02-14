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Кабмин рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в электроэнергетике
14.02.2017 10:26

Кабмин рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в электроэнергетике

Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения в электроэнергентике из-за блокады поставок угля с неподконтрольных Укрине территорий на Донбассе. Решение об этом было принято накануне, 13 февраля, на заседании Энергетического штаба.

На заседании штаба министр энергетики Игорь Насалик собирается предложить правительству ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике Украины. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Укрэнерго предупредили, что при введении чрезвычайного положения в электроэнергетике страны, запасов антрацитового угля хватит на 40 суток. За окончанием запасов может следовать веерное отключение энергии. 

Напомним, Антикризисный энергетический штаб предложил Кабмину ввести режим чрезвычайного положения в работу энергосистем.

Теги материала: режим ЧП, электроэнергия, Кабмин, министр энергетики
Новости СМИ2
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