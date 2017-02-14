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В Крыму заблокировали некоторые украинские сайты
14.02.2017 10:14

В Крыму заблокировали некоторые украинские сайты

На территории оккупированного Крымского полуострова закрыли доступ к некоторым украинским интернет- ресурсам. Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская на персональной странице в Facebook.

Со слов Ромалийской, она пыталась зайти на ряд сайтов, которые имеют украинский домен, но регулярно на странице появлялось сообщение о закрытом доступе к сайту.  

"Интернет в Крыму. Зашла в кафе в центре Симферополя, подключилась к вай-фаю. Цензор.Нет, Украинская правда, Громадське радио, Крым.Реалии, сайт "15 минут", сайт телеканала "АТР" - заблокированы", - говорится в сообщении журналистки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Министерство культуры Украины потребовало от МИДа направить ноту протеста в связи с грядущими раскопками, которые собираются проводить британские археологи. По заявлению Минкультуры, Украина не давала разрешение проводить на какие-либо раскопки в оккупированном Крыму и городе Севастополе.

Теги материала: Крым, интернет, оккупанты
Новости СМИ2
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