В Крыму заблокировали некоторые украинские сайты

MIGnews.com.ua

На территории оккупированного Крымского полуострова закрыли доступ к некоторым украинским интернет- ресурсам. Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская на персональной странице в Facebook.

Со слов Ромалийской, она пыталась зайти на ряд сайтов, которые имеют украинский домен, но регулярно на странице появлялось сообщение о закрытом доступе к сайту.

"Интернет в Крыму. Зашла в кафе в центре Симферополя, подключилась к вай-фаю. Цензор.Нет, Украинская правда, Громадське радио, Крым.Реалии, сайт "15 минут", сайт телеканала "АТР" - заблокированы", - говорится в сообщении журналистки.