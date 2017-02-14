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США, Южная Корея и Япония договорились обмениваться развединформацией
14.02.2017 09:46

США, Южная Корея и Япония договорились обмениваться развединформацией

Усиленно сотрудничать в обмене разведданными по после того, как КНДР провела испытание баллистической ракеты. Об этом договорились главы военных ведомств США, Японии и Южной Кореи, сообщает ВВС.

Как передают в министерстве обороны Южной Кореи, в телефонном разговоре США подтвердило намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в сфере безопасности.

По информации южнокорейского информационного агентства Yonhap, Штаты привлекут к общим военным учениям в марте свои истребители F-22 и атомные подводные лодки.

Также президент США назвал Северную Корею "большой-большой проблемой", с которой необходимо серьезно разобраться. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Генсек НАТО резко осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей. Он призвал стану воздержаться от дальнейших провокационных действий. 

Теги материала: США, Южная Корея, Япония, разведка, данные, обмен, договоренность, борьба, КНДР, баллистическая ракета
Новости СМИ2
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