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Тандит заявил, что СБУ готова на все, ради возвращения украинских пленных
14.02.2017 09:25

Тандит заявил, что СБУ готова на все, ради возвращения украинских пленных

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Служба безопасности Украины готова идти на какие угодно компромиссы ради освобождения украинских военных, находящихся в плену. Об этом представитель СБУ рассказал в эфире одного из телеканалов, передает Корреспондент.  

"Украина готова к любым компромиссам ради освобождения наших парней. Нужно также помнить про тех, кто является без вести пропавшим. Надеюсь, что среди них есть живые парни", - заявил Тандит.

Со слов советника главы СБУ, Украина делает все возможное, чтобы освободить украинских военнослужащих, но представители Российской Федерации не идут навстречу и принимают решения по освобождению пленных в одностороннем порядке.

"Очевидно, что вопросы, которые мы обсуждаем в Минске, они потом отражаются в Москве и решение по каждому нашему заложнику принимаются в одном кабинете в Кремле. Надеемся, что российская делегация наконец-то начнет включаться более активно в этот процесс, так как фактически все дошло до абсурда", - отметил он

Несмотря на это, советник силового ведомства обратил внимание на тот факт, что количество освобожденных из плена военных увеличивается.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Военной прокуратуры и Службы безопасности задержали в Сватово Луганской области пенсионера, который являлся членом незаконных вооруженных формирований "ДНР" и принимал участие в физическом насилии над украинскими военнослужащими.

Теги материала: СБУ, Тандит, пленные, ВСУ, Донбасс
Новости СМИ2
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