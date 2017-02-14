Украина требует не допустить проведения археологических раскопок в аннексированном Крыму

MIGnews.com.ua

Министерство культуры Украины потребовало от МИДа направить ноту протеста МИД Российской Федерации и МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в связи с намерениями британских археологов и английского военно-исторического журнала провести раскопки в оккупированном Крыму при содействии оккупационной власти полуострова. Данную информацию обнародовал пресс-центр Минкультуры.

"Любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться украинской стороной как нарушение Россией своих обязательств как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности", - отмечают в Минкультуры.

Также в министерстве требуют от России "как государства, осуществляющего временную незаконную оккупацию украинских территорий" обеспечить взятые на себя обязательства в соответствии с международным правом.

Кроме этого, Минкультуры обратилось к генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой с требованием осудить противоправные действия РФ как страны-оккупанта и принять меры по восстановлению правового порядка согласно Конвенций ЮНЕСКО.

"По состоянию на сегодня Минкультуры не выдавалось никаких разрешительных документов на проведение работ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отмечается в сообщении.

Справка: согласно статье 32 Рекомендаций, определяющих принципы международной регламентации археологических раскопок от 05.12.1956, в случае вооруженного конфликта, государства-члены ЮНЕСКО, которые оккупировали территорию того или иного государства, должны воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной ими территории.