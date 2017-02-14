Украина требует не допустить проведения археологических раскопок в аннексированном Крыму

Министерство культуры Украины потребовало от МИДа направить ноту протеста МИД Российской Федерации и МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в связи с намерениями британских археологов и английского военно-исторического журнала провести раскопки в оккупированном Крыму при содействии оккупационной власти полуострова. Данную информацию обнародовал пресс-центр Минкультуры.
"Любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться украинской стороной как нарушение Россией своих обязательств как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности", - отмечают в Минкультуры.
Также в министерстве требуют от России "как государства, осуществляющего временную незаконную оккупацию украинских территорий" обеспечить взятые на себя обязательства в соответствии с международным правом.
Кроме этого, Минкультуры обратилось к генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой с требованием осудить противоправные действия РФ как страны-оккупанта и принять меры по восстановлению правового порядка согласно Конвенций ЮНЕСКО.
"По состоянию на сегодня Минкультуры не выдавалось никаких разрешительных документов на проведение работ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отмечается в сообщении.
Справка: согласно статье 32 Рекомендаций, определяющих принципы международной регламентации археологических раскопок от 05.12.1956, в случае вооруженного конфликта, государства-члены ЮНЕСКО, которые оккупировали территорию того или иного государства, должны воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной ими территории.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 декабря 2016 года, Амстердамский суд принял законное решение относительно скифского золота в пользу Украины и признал, что оно принадлежит именно государству, а не является личным имуществом какого-то музея или же учреждения культуры.