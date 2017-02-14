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Трамп назначил и.о. советника по национальной безопасности
14.02.2017 09:01

Трамп назначил и.о. советника по национальной безопасности

После отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которого уличили в связях с Россией, генерал Джозеф Кит Келлог был назначен исполняющими его обязанности. Об этом передает пресс-служба Белого Дома.

Генерал Келлог - в отставке. Также он ветеран вооруженных сил США, где он служил в 1967-2003 гг. Кроме того, он два года воевал во Вьетнаме.  

До выхода на пенсию, Келлог занимал должность директора по коммуникациям и компьютерным технологиям в Объединенном комитете начальников штабов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник президента США по нацбезопасности подал в отставку из-за связей с российским послом. В своем заявлении об отставке он заявил, что ненамеренно рассказал о связях с Россией. 

Теги материала: США, советник, национальная безопасность, генерал
Новости СМИ2
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