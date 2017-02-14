Трамп назначил и.о. советника по национальной безопасности

MIGnews.com.ua

После отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которого уличили в связях с Россией, генерал Джозеф Кит Келлог был назначен исполняющими его обязанности. Об этом передает пресс-служба Белого Дома.

Генерал Келлог - в отставке. Также он ветеран вооруженных сил США, где он служил в 1967-2003 гг. Кроме того, он два года воевал во Вьетнаме.

До выхода на пенсию, Келлог занимал должность директора по коммуникациям и компьютерным технологиям в Объединенном комитете начальников штабов.

POTUS Trump Names Lt. General Joseph Keith Kellogg, Jr. as Acting National Security Advisor-Accepts Resignation of Lt. General Michael Flynn pic.twitter.com/hrHNuefNe3 — The White House (@WhiteHouse) 14 февраля 2017 г.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник президента США по нацбезопасности подал в отставку из-за связей с российским послом. В своем заявлении об отставке он заявил, что ненамеренно рассказал о связях с Россией.