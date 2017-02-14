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В Канадском парламенте состоится голосование за ЗСТ с Украиной
14.02.2017 08:40

В Канадском парламенте состоится голосование за ЗСТ с Украиной

Сегодня, 14 февраля, в федеральном парламенте Канады пройдет голосование за ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной в третьем и окончательном чтении. Об этом передает секретариат парламента, сообщает Укринформ

Если Соглашение соберет большинство голосом депутатов, его передадут в верхнюю плату парламента, а именно в Сенат, а после - к генерал-губернатору на подпись. Это значит, что документ достигнет финального этапа на пути к приобретению юридической силы.

По прогнозам, недостачи голосов сегодня быть не должно, так как во время второго чтения законопроект поддержало намного больше членов парламента, чем нужно было минимально для направления документа на третье чтение. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, палата общин Канады приняли законопроект о создании ЗСТ с Украиной. Решение приняли единогласно.  

Теги материала: Канада, парламент, голосование, ЗСТ, Украина, соглашение
Новости СМИ2
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