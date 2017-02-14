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СМИ: Трамп наймет советника по соцсетям
14.02.2017 08:37

СМИ: Трамп наймет советника по соцсетям

Во вторник, 14 февраля, появилась информация о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки собирает команду, которая будет заниматься публикацией новостей в социальных сетях в Twitter, Facebook и Instagram, то есть фактически вести аккаунты президента Трампа, передает CNN.

На данный момент известно, что у Трампа есть лишь один человек, занимающийся социальными сетями - 40-летний Дэн Скавино, который ранее занимал должность управляющего в Национальном гольф-клубе Трампа и входил в близкий круг миллиардера в течение многих лет. Он публикует те посты, которые надиктовывает ему глава государства.

Также есть информация, что Белый дом ведет поиски кандидата на должность нового директора по коммуникациям, обязанности которого в данный момент исполняет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

У предыдущего президента Соединенных Штатов, Барака Обамы, штат сотрудников, ведущих его социальные сети, состоял из 20 человек. Главой был Джейсон Голдман, бывший вице-президент Twitter по разработке продуктов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн уходит в отставку из-за споров в отношении его контактов с послом Российской Федерации Сергеем Кисляком.

Теги материала: США, Дональд Трамп, Белый Дом, Барак Обама, социальные сети
Новости СМИ2
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