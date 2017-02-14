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Советник Трампа уходит в отставку из-за контактов с послом РФ
14.02.2017 08:06

Советник Трампа уходит в отставку из-за контактов с послом РФ

Во вторник, 14 февраля,  советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн уходит в отставку из-за споров в отношении его контактов с послом Российской Федерации Сергеем Кисляком. Говорится, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации касательно его коммуникации с российским послом в Соединенных Штатах Америки, а это может сделать его уязвимым для шантажа со стороны РФ, передает CNN.

"Я неосторожно информировал избранного вице-президента и других по поводу моих телефонных разговоров с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - говорится в заявлении об отставке Флина.

Также в своем рапорте Флинн добавил, что благодарен за то, что ему выпала честь служить американской нации.

"Я знаю, что с сильным руководством президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, а также с превосходной командой, которую они собирают, они запомнятся как одни из самых выдающихся правителей в истории США”, - добавил Флинн.

Согласно информации источников в Белом доме, временно исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 февраля, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщила об имеющихся у нее доказательствах фальсификации во время выборов президента 8 ноября 2016 года.

Теги материала: США, Дональд Трамп, Белый Дом, Россия, шпионаж
Новости СМИ2
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