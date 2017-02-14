Пентагон готов противостоять угрозе баллистических ракет Северной Кореи

Во вторник, 14 февраля, Пентагон осудил проведенные Северной Кореей испытания по запуску ракетного оружия и заявил о намерениях защищать свою страну и ее союзников, в лице Японии и Южной Кореи. Пресс-секретарь военного ведомства США Джефф Дэвис выразил готовность Соединенных Штатов противостоять угрозе пуска северокорейских баллистических ракет, передает Интерфакс-Украина.
"Мы способны противостоять агрессии вооруженной баллистическими ракетами КНДР, и мы примем необходимые меры, чтобы защитить от угроз нашу территорию и наших граждан, а также - наших союзников", - заявил представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Корейская Народно-Демократическая Республика в ночь на воскресенье провела испытания баллистической ракеты, которая, пролетев около 500 км, упала в Японское море. Пуск ракеты вызвал резко негативную реакцию в мире. В связи с этим Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности для обсуждения возможных мер по противодействию ракетным пускам Северной Кореи.