Пентагон готов противостоять угрозе баллистических ракет Северной Кореи

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, Пентагон осудил проведенные Северной Кореей испытания по запуску ракетного оружия и заявил о намерениях защищать свою страну и ее союзников, в лице Японии и Южной Кореи. Пресс-секретарь военного ведомства США Джефф Дэвис выразил готовность Соединенных Штатов противостоять угрозе пуска северокорейских баллистических ракет, передает Интерфакс-Украина.

"Мы способны противостоять агрессии вооруженной баллистическими ракетами КНДР, и мы примем необходимые меры, чтобы защитить от угроз нашу территорию и наших граждан, а также - наших союзников", - заявил представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис.