В Нидерландах сообщили, когда утвердят закон о ратификации СА с Украиной

MIGnews.com.ua

Закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом может быть утвержден парламентом Нидерландов после 15 марта 2017 года.

Такое заявление сделал пресс-секретарь парламента, информирует Reuters .

По его словам, парламент не одобрит ратификацию документа до национальных выборов, которые состоятся 15 марта.

Вместе с тем он отметил, что Нижняя палата парламента может начать дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС уже на следующей неделе, которая является последней пленарной перед избирательной паузой в Нидерландах.

Стоит отметить, что согласно принятой в стране практике, законопроект может быть утвержден через три месяца.