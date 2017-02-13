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В Нидерландах сообщили, когда утвердят закон о ратификации СА с Украиной
13.02.2017 21:28

В Нидерландах сообщили, когда утвердят закон о ратификации СА с Украиной

Закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом может быть утвержден парламентом Нидерландов после 15 марта 2017 года.

Такое заявление сделал пресс-секретарь парламента, информирует Reuters

По его словам, парламент не одобрит ратификацию документа до национальных выборов, которые состоятся 15 марта. 

Вместе с тем он отметил, что Нижняя палата парламента может начать дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС уже на следующей неделе, которая является последней пленарной перед избирательной паузой в Нидерландах. 

Стоит отметить, что согласно принятой в стране практике, законопроект может быть утвержден через три месяца. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в парламент Нидерландов был подан законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Теги материала: ратификация, Нидерланды, Евросоюз, парламент, соглашение
Новости СМИ2
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