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Парасюк пригрозил захватами ТЭЦ из-за веерных отключений электроэнергии
13.02.2017 21:07

Парасюк пригрозил захватами ТЭЦ из-за веерных отключений электроэнергии

Координатор блокады Донбасса, народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что участники блокады будут брать под контроль энергообеспечивающие предприятия, в случае, если начнутся веерные отключения электроэнергии. Об этом он сказал в комментарии InfoResist.

Он считает, что угроза веерными отключениями со стороны Минэнерго - это манипуляция.

"Если будет такая манипуляция, потому что нет причин отключать, то штаб будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине", - заявил Парасюк, не добавив никаких других подробности такой "блокады".

Он рассказал, что донбасский уголь занимает лишь 20% среди источник энергии.

"Мы были на Краматорской ТЭЦ. Выясняли ситуацию относительно отключений возможных, если не будет поставок антрацита. Там сказали, что никаких отключений не будет, потому, что основу основ в нашем государстве (в энергетической сфере), я про электрическую энергию говорю, занимают атомные электростанции. Все ТЭЦ и тому подобные альтернативные виды источников электрической энергии они не зависят от угля. Их остановка даже не нанесет одного процента ущерба стабильности энергообеспечения", - говорит Парасюк.

Нардеп также допустил, что предприятия могут перейти на газ, как это сделала Краматорская ТЭЦ.

"Про тепло тут вопрос стоит иначе. Можно отказаться от угла антрацитовых групп и заменить полностью газом. При том всем, что НКРЕ  уже внесла цену газа, и скажу вам больше Краматорская ТЭЦ работает уже не первый месяц. Два котла на газе и один только на угле. Все страшилки  - манипуляция для запугивания людей, чтобы они возмущались по отношению к торговой блокаде", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Антикризисный энергетический штаб выступил с предложением к Кабинету министров и заявил, что работу энергетической системы Украины необходимо перевести в режим чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что с такой же инициативой на этом заседании выступил и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Так, по словам чиновника, перечень чрезвычайных мероприятий, в частности, будет включать минимизацию использования ТЭС, работающих на антраците.

Теги материала: Парасюк, режим ЧП, чрезвычайное положение, отключение электроэнергии, ТЭЦ, энергия, блокада, Донбасс, уголь, веерные отключения
Новости СМИ2
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