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Климкин: Украина была намеренно выбрана целью для кибератак
13.02.2017 20:31

Климкин: Украина была намеренно выбрана целью для кибератак

Украинское государство было намерено выбрано мишенью для атак внешними кибертеррористами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания Совбеза ООН в понедельник, 13 февраля.

По словам главы МИД, последствия кибератак могут быть не менее разрушительными, чем обычные средства ведения войны.

"Очевидно, что Украина была намеренно избрана целью организованных внешних кибертеррористов, и их нападения могут быть такими же, и даже более, разрушительными, чем обычные средства ведения войны. Мы пострадали, но в результате стали еще более сильными", - подчеркнул Климкин.

Вместе с тем он высказал убеждение, что главной целью кибератак является дестабилизация финансовой системы Украины, а также ослабление оборонного потенциала нашей страны. 

"С 2015 года ряд государственных учреждений в Украине, а также важнейшие национальные инфраструктурные объекты, например региональные электросети и финансовые институты, стали жертвой нападений с использованием вредоносного программного обеспечения. Мы знаем, какова цель этих нападений - вывести из строя финансовую систему Украины, ослабить наш оборонный потенциал и, в конечном счете, дестабилизировать украинское общество", - подытожил Климкин.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Теги материала: кибератака, Павел Климкин, МИД, ООН, Совбез
Новости СМИ2
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