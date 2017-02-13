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Фейгин: Письма Сущенко к Порошенко не пропустила цензура
13.02.2017 20:19

Фейгин: Письма Сущенко к Порошенко не пропустила цензура

В понедельник, 13 февраля, цензура запретила передавать из СИЗО письма незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко украинским государственным деятелям. Об этом его адвокат Марк Фейгин рассказал журналисту после посещения в СИЗО, передает Укринформ.

"Был сегодня в СИЗО у Романа Сущенко. Узнал, что цензура не пропустила его письма, отправленные обычной почтой Президенту Петру Порошенко, главе МИД Павлу Климкину и украинскому консулу в Москве Геннадию Брескаленко. Я не очень понимаю, по каким причинам это сделано, а никаких объяснений мне не дают. На мой взгляд, это ущемляет права моего подзащитного", - пояснил Фейгин.

В то же время он отметил, что Сущенко находится в СИЗО "Лефортово", куда поступают сотни, а то и тысячи писем, однако ему передают только малую часть из них.

"Эту проблему тоже нужно как-то решать. Очевидно, я буду жаловаться по этому поводу в Генпрокуратуру РФ. Посмотрим, как там будут реагировать", - подчеркнул адвокат.

Стоит напомнить, что собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Вскоре, 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

Лефортовский районный суд продлил Сущенко срок пребывания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.

14 февраля в 10:20 в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Сущенко до 30 апреля.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат политзаключенного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин будет требовать во время апелляции в московском суде продлить арест журналиста в открытом режиме. 

Теги материала: СИЗО, Роман Сущенко, арест, журналист, апелляция, цензура, письма, суд, МИД
Новости СМИ2
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