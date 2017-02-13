НАПК получило порядок осуществления полной проверки е-деклараций

MIGnews.com.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции получило механизм для проверки электронных деклараций и может приступать к ее реализации.

Это стало возможно благодаря тому, что в понедельник, 13 февраля, Министерство юстиции зарегистрировало Порядок полной проверки электронных деклараций чиновников, информируется на сайте ведомства.

Стоит отметить, что документ несколько месяцев не могли зарегистрировать, чтобы он вступил в силу. Так, Минюст обвинял НАПК в подготовке некачественного документа и возвращал его на доработку.

В связи с такой ситуацией, 25 января Кабинет министров создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций, которая и разработала финальный текст.

Также сообщается, что рабочая группа Кабмина в ближайшее время должна доработать еще один документ, к которому возникли претензии у Минюста, - Порядок осуществления мониторинга образа жизни чиновников.