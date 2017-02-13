НАПК получило порядок осуществления полной проверки е-деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции получило механизм для проверки электронных деклараций и может приступать к ее реализации.
Это стало возможно благодаря тому, что в понедельник, 13 февраля, Министерство юстиции зарегистрировало Порядок полной проверки электронных деклараций чиновников, информируется на сайте ведомства.
Стоит отметить, что документ несколько месяцев не могли зарегистрировать, чтобы он вступил в силу. Так, Минюст обвинял НАПК в подготовке некачественного документа и возвращал его на доработку.
В связи с такой ситуацией, 25 января Кабинет министров создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций, которая и разработала финальный текст.
Также сообщается, что рабочая группа Кабмина в ближайшее время должна доработать еще один документ, к которому возникли претензии у Минюста, - Порядок осуществления мониторинга образа жизни чиновников.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 10 февраля, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак сообщила, что в 2017 году из государственного бюджета выделят 398,1 миллиона гривен для финансирования политических партий.