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НАПК получило порядок осуществления полной проверки е-деклараций
13.02.2017 20:15

НАПК получило порядок осуществления полной проверки е-деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции получило механизм для проверки электронных деклараций и может приступать к ее реализации.

Это стало возможно благодаря тому, что в понедельник, 13 февраля, Министерство юстиции зарегистрировало Порядок полной проверки электронных деклараций чиновников, информируется на сайте ведомства.

Стоит отметить, что документ несколько месяцев не могли зарегистрировать, чтобы он вступил в силу. Так, Минюст обвинял НАПК в подготовке некачественного документа и возвращал его на доработку.

В связи с такой ситуацией, 25 января Кабинет министров создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций, которая и разработала финальный текст.

Также сообщается, что рабочая группа Кабмина в ближайшее время должна доработать еще один документ, к которому возникли претензии у Минюста, - Порядок осуществления мониторинга образа жизни чиновников.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 10 февраля, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак сообщила, что в 2017 году из государственного бюджета выделят 398,1 миллиона гривен для финансирования политических партий.

Теги материала: НАПК, декларация, Минюст, проверка
Новости СМИ2
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