Совбез ООН поддержал предложенную Украиной резолюцию по защите от терроризма

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял важную резолюцию по защите объектов критической инфраструктуры Украины от террористических атак. Об этом сообщили в представительстве Украины при Совбезе ООН в Twitter.
Отмечается, что это первая в истории резолюция Совбеза ООН по защите объектов критической инфраструктуры. Резолюцией предлагается установить уголовную ответственность за атаки на объекты критической инфраструктуры.
"Защита критической инфраструктуры имеет жизненно важное значение для национальной безопасности и экономического развития всех государств",
– заявил глава МИД Украины Павел Климкин, под председательством которого было проведено заседание Совбеза ООН.
"СБ ООН только что приняла резолюцию 2341 по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной", - говорится в сообщении. Соавторами выступили 30 государств-членов ООН.
Напомним, Украина начиная с февраля 2017 года возглавила Совет безопасности ООН.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Совет безопасности ООН планирует обсудить вечером, 13 февраля, ситуацию о запуске Северной Кореи баллистической ракеты вопреки резолюций ООН и требованиям международного сообщества.
Заседание начнется, как только ООН проведет открытую дискуссию по вопросам защиты критической инфраструктуры.