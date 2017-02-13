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Совбез ООН поддержал предложенную Украиной резолюцию по защите от терроризма
13.02.2017 19:29

Совбез ООН поддержал предложенную Украиной резолюцию по защите от терроризма

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял важную резолюцию по защите объектов критической инфраструктуры Украины от террористических атак. Об этом сообщили в представительстве Украины при Совбезе ООН в Twitter.

Отмечается, что это первая в истории резолюция Совбеза ООН по защите объектов критической инфраструктуры. Резолюцией предлагается установить уголовную ответственность за атаки на объекты критической инфраструктуры.

"Защита критической инфраструктуры имеет жизненно важное значение для национальной безопасности и экономического развития всех государств",
– заявил глава МИД Украины Павел Климкин, под председательством которого было проведено заседание Совбеза ООН.

"СБ ООН только что приняла резолюцию 2341 по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной", - говорится в сообщении. Соавторами выступили 30 государств-членов ООН.

Напомним, Украина начиная с февраля 2017 года возглавила Совет безопасности ООН.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее,  Совет безопасности ООН планирует обсудить вечером, 13 февраля, ситуацию о запуске Северной Кореи баллистической ракеты вопреки резолюций ООН и требованиям международного сообщества. 

Заседание начнется, как только ООН проведет открытую дискуссию по вопросам защиты критической инфраструктуры.

Теги материала: резолюция, ООН, Совбез ООН, МИД, Павел Климкин, инфраструктура, терроризм, безопасность
Новости СМИ2
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