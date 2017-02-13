Совбез ООН поддержал предложенную Украиной резолюцию по защите от терроризма

MIGnews.com.ua

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял важную резолюцию по защите объектов критической инфраструктуры Украины от террористических атак. Об этом сообщили в представительстве Украины при Совбезе ООН в Twitter.

Отмечается, что это первая в истории резолюция Совбеза ООН по защите объектов критической инфраструктуры. Резолюцией предлагается установить уголовную ответственность за атаки на объекты критической инфраструктуры.

"Защита критической инфраструктуры имеет жизненно важное значение для национальной безопасности и экономического развития всех государств",

– заявил глава МИД Украины Павел Климкин, под председательством которого было проведено заседание Совбеза ООН.

"СБ ООН только что приняла резолюцию 2341 по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной", - говорится в сообщении. Соавторами выступили 30 государств-членов ООН.

Напомним, Украина начиная с февраля 2017 года возглавила Совет безопасности ООН.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Совет безопасности ООН планирует обсудить вечером, 13 февраля, ситуацию о запуске Северной Кореи баллистической ракеты вопреки резолюций ООН и требованиям международного сообщества.

Заседание начнется, как только ООН проведет открытую дискуссию по вопросам защиты критической инфраструктуры.