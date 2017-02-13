Порошенко дал добро на нейтрализацию угроз кибербезопасности

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 13 февраля.

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Стоит отметить, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, на заседании СНБО 29 декабря 2016 года Порошенко заявил, что за последние два месяца около 6,5 тыс. спланированных кибератак были выявлены на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса. Расследование этих атак указывало, что к ряду инцидентов были причастны спецслужбы Российской Федерации.

Тогда, СНБО инициировал принятие безотлагательных мер, направленных на усиление системы киберзащиты и кибербезопасности. Ввиду чего было поручено Кабмину совместно с СБУ предпринять безотлагательные меры по усовершенствованию соответствующей системы, предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение.