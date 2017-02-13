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В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017 17:48

Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Конституция Украины не предусматривает отставку премьер-министра без отставки состава правительства. Об этом он рассказал в комментариях телеканалу NewsOne.

Таким образом он прокомментировал претензию лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о том, что с сайта Верховной Рады сняли ее постановление об отставке главы Кабмина Владимира Гройсмана.

"Это постановление было снято из-за того, что противоречит Конституции. Правительство не может быть отправлено в отставку до окончания 1 года после утверждения его программы деятельности. Также эта позиция должна быть поддержана 150 депутатами парламента. Ничего из этого не было достигнуто в том документе, который подали 13 депутатов, а потому аппарат Верховной Рады действовал согласно закону", - пояснил он.

Петренко уточнил, что отправить в отставку Гройсмана без отставки всего правительства невозможно.

"Экзотическое постановление об отставке премьер-министра без отставки правительства не является конституционной. Этот инцидент уже исчерпан", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, народный депутат, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко  заявила, что до конца понедельника, 13 февраля, должен быть зарегистрирован проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины.

Она считает, что документ, который  был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в пятницу, 10 февраля, и впоследствии удален в течение дня, показывает антизаконность деятельности спикера парламента Андрея Парубия и всего секретариата Рады.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, отставка, Кабмин, Минюст, Верховная Рада, постановление
Новости СМИ2
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