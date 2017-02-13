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Кабмину предложили перевести энергосистему страны в режим ЧС
13.02.2017 17:15

Кабмину предложили перевести энергосистему страны в режим ЧС

Работу энергетической системы Украины необходимо перевести в режим чрезвычайной ситуации. С таким предложением к Кабинету министров выступил Антикризисный энергетический штаб.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 13 февраля, во время заседания Энергоштаба, посвященному рассмотрению проблемных вопросов в энергетической отрасли, а также состоянию прохождения предприятиями ТЭК осенне-зимнего периода 2016-2017.

Стоит отметить, что с такой же инициативой на этом заседании выступил и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Так, по словам чиновника, перечень чрезвычайных мероприятий, в частности, будет включать минимизацию использования ТЭС, работающих на антраците.

Тем временем глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук проинформировал, что по состоянию на сегодняшний день запасы антрацита на складах ТЭС составляют 842 тыс. тонн (неделей ранее 858 тыс. тонн, - ред.) и подчеркнул, что этих запасов хватит лишь на 40 суток работы.

"Но нужно учитывать, что на разных станциях ситуация отличается от 14 до 100 суток", - отметил Ковальчук.

Справка: Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение января 2017 года уменьшились на 5,5% (на 113,3 тыс. тонн) и к 1 февраля составили 1 млн 948,2 тыс. тонн. В том числе к 1 февраля-2017 запасы углей Г+Д составили 905,9 тыс. тонн (1,038 млн тонн – к 1 января-2017), АШ+Т - 1 млн 42,3 тыс. тонн (1 млн 23,5 тыс. тонн - к 1 января-2017).

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее народный депутат, глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев заявил, что все теплоэлектростанции Украины работают на угле, добыча которого ведется на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 

В свою очередь в СБУ заявили, что украинское государство понесло ущерб на сумму 35 миллионов гривен в связи с блокадой Донбасса активистами и ветеранами АТО.

Теги материала: Кабмин, энергосистема, чрезвычайная ситуация, уголь, Игорь Насалик
Новости СМИ2
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