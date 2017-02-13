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Прокуратура обвинила адвокатов Януковича в затягивании дела
13.02.2017 16:55

Прокуратура обвинила адвокатов Януковича в затягивании дела

В понедельник, 13 февраля, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко подал ходатайство в Печерский районный суд Киева об установлении адвокатам беглого экс-президента Украины Виктора Януковича сроков ознакомления с материалами досудебного расследования. Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня я подал ходатайство в Печерский райсуд города Киева об установлении стороне защиты Януковича срока ознакомления с материалами досудебного расследования. Рассмотрение ходатайства назначено на 15 февраля", - заявил он.

По словам прокурора, адвокаты Януковича затягивают с ознакомлением с материалами досудебного расследования по делу о государственной измене.

"Мною установлены факты промедления с ознакомлением с материалами уголовного производства защитниками Януковича и умышленного затягивания времени", - пояснил он.

Стоит отметить, что ранее в прокуратуре сообщали, что планируют направить в Печерский райсуд обвинительный акт по делу о госизмене Януковича уже в феврале. Адвокатам вручили повестки на ознакомление с материалами уголовного дела на 31 января, 1, 2 , 3 февраля, а также 6, 7 и 8 февраля.

В случае, если Янукович не явится на судебное заседание по своему делу, прокуратура планирует ходатайствовать в суде о его заочном осуждении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник, 6 февраля, Генеральная прокуратура России отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, назвав запрос политически мотивированным. 

Теги материала: адвокат, Виктор Янукович, расследование, суд, ходатайство, Киев, Россия
Новости СМИ2
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