В Укрэнерго рассказали, чем обернется введение ЧП в энергетике

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что в случае введения чрезвычайного положения в электроэнергетике, антрацитового угля хватит на 40 суток, после чего возможны веерные отключения, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодняшнее утро общие запасы антрацитового угля на всех ТЭЦ больших генерирующих компаний составляют 842 тысячи тонн", - проинформировал Ковальчук.

При этом, по его словам, среднесуточное потребление угля антрацитовой группы составляет около 30 тысяч тонн.

"Если в ближайшие дни не будут возобновлены поставки антрацитового угля, то необходимо критическим является введение чрезвычайного положения в электроэнергетике и соответственно реализация временных мер для преодоления этого чрезвычайного положения", - пояснил Ковальчук.

Также по его словам, в случае введения чрезвычайного положения потребление угля антрацитовой группы может уменьшиться до примерно 20 тысяч тонн в сутки.

"Проблема заключается в том, что при полном отсутствии поставок антрацитового топлива у нас общего запаса 842 тысячи тонн в среднем хватит на 40 суток, но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовым станциям колеблется от 14 до 100 суток при условии введения чрезвычайного положения", - сказал Ковальчук.

Он добавил, что когда остатки угля будут изношены, Укрэнерго ограничит потребителей путем аварийных графиков отключения электроэнергии.