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Тимошенко готова воевать в суде за постановление об отставке Гройсмана
13.02.2017 15:00

Тимошенко готова воевать в суде за постановление об отставке Гройсмана

До конца понедельника, 13 февраля, должен быть зарегистрирован проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Об этом заявила народный депутат, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NewsOne.

Она считает, что документ, который  был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в пятницу, 10 февраля, и впоследствии удален в течение дня, показывает антизаконность деятельности спикера парламента Андрея Парубия и всего секретариата Рады.

"Мы настаиваем на регистрации проекта постановления об увольнении господина Гройсмана немедленно, буквально сегодня до конца дня. Мы, безусловно, будем подавать в суд, потому что это прямое нарушение Конституции и регламента", - сказал нардеп.

Тимошенко отметила, что без указания, исходившего лично от Парубия, ее проект постановления с сайта парламента не удалили бы.

Лидер фракции рассказала, что в секретариате Рады посчитали этот документ  неконституционным, так как для его регистрации необходимо собрать 150 подписей народных депутатов. Однако депутат указала, что в этом нет необходимости, и привела как пример постановление об отставке Арсения Яценюка, которое внесли всего лишь два человека - на то время руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, с сайта Верховной Рады исчез проект постановления №6076 "Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б.", который был зарегистрирован ранее днем в пятницу, 10 февраля.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Владимир Гройсман, отставка
Новости СМИ2
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