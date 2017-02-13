Тимошенко готова воевать в суде за постановление об отставке Гройсмана

MIGnews.com.ua

До конца понедельника, 13 февраля, должен быть зарегистрирован проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Об этом заявила народный депутат, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NewsOne.

Она считает, что документ, который был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в пятницу, 10 февраля, и впоследствии удален в течение дня, показывает антизаконность деятельности спикера парламента Андрея Парубия и всего секретариата Рады.

"Мы настаиваем на регистрации проекта постановления об увольнении господина Гройсмана немедленно, буквально сегодня до конца дня. Мы, безусловно, будем подавать в суд, потому что это прямое нарушение Конституции и регламента", - сказал нардеп.

Тимошенко отметила, что без указания, исходившего лично от Парубия, ее проект постановления с сайта парламента не удалили бы.

Лидер фракции рассказала, что в секретариате Рады посчитали этот документ неконституционным, так как для его регистрации необходимо собрать 150 подписей народных депутатов. Однако депутат указала, что в этом нет необходимости, и привела как пример постановление об отставке Арсения Яценюка, которое внесли всего лишь два человека - на то время руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.