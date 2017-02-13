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В Кремле подтвердили присутствие россиян на Донбассе
13.02.2017 14:43

В Кремле подтвердили присутствие россиян на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин действительно состоит в террористической группировке ОРДО. Это подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

"Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран Западной Европы, Восточной Европы, которые по различным соображениям - по зову сердца или по иным соображениям - отправляются в эти непризнанные республики и находятся там по различным поводам. Это факт, который мы констатируем", - заявил Песков.

Других комментариев пресс-секретарь не дал.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пообещал принимать правовые методы защиты, предусмотренные международным правом, в ответ на иск Украины в ВТО по поводу ограничений России в транзите.

Теги материала: Дмитрий Песков, Донбасс, русские, Россия
Новости СМИ2
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