В Кремле подтвердили присутствие россиян на Донбассе

MIGnews.com.ua

Российский писатель Захар Прилепин действительно состоит в террористической группировке ОРДО. Это подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс .

"Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран Западной Европы, Восточной Европы, которые по различным соображениям - по зову сердца или по иным соображениям - отправляются в эти непризнанные республики и находятся там по различным поводам. Это факт, который мы констатируем", - заявил Песков.

Других комментариев пресс-секретарь не дал.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пообещал принимать правовые методы защиты, предусмотренные международным правом, в ответ на иск Украины в ВТО по поводу ограничений России в транзите.