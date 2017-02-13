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Порошенко заявил, что Киев поможет вернуть Молдове территориальную целостность
13.02.2017 14:39

Порошенко заявил, что Киев поможет вернуть Молдове территориальную целостность  Видеорепортаж

Украинская сторона будет принимать активное участие формате "5+2", который предусматривает восстановление территориальной целостности Молдовы в ее прежних границах. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга после переговоров с главой правительства Молдовы Павлом Филипом, который транслировал телеканал NewsOne.

Украинский лидер считает, что помочь Молдове смогут только решительные и объединенные действия. В свою очередь Киев сделает все возможное для того, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Республики Молдова были нерушимы. Именно для этого Украина будет принимать активное участие в формате "5+2".

Порошенко напомнил, что Молдова задекларировала свой статус как внеблоковое государство, тем не менее российские войска так и не покинули ее территорию.

"Сегодня мы с господином Филипом пришли к согласию, что только возвращение Украины и Молдовы в европейский дом является залогом мира, безопасности и процветания наших государств", - указал глава государства.

Сам же молдавский премьер-министр рассказал, что во время переговоров обсуждался вопрос работы формата "5+2". Филип обратился к украинскому правительству со словами благодарности за активное участие в переговорном процессе и помощь в урегулировании ситуации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Порошенко принес поздравления экс-главе министерства иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с избранием его на пост президента Федеративной Республики Германии. 

Теги материала: Петр Порошенко, Молдова, переговоры, территория, видео
Новости СМИ2
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