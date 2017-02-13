Защита Сущенко будет добиваться у суда открытых судебных заседаний

MIGnews.com.ua

Адвокат политзаключенного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин будет требовать во время апелляции в московском суде продлить арест журналиста в открытом режиме. Об этом Фейгин написал в Facebook .

"Завтра, 14 февраля, в 10:20 в зале 327 Мосгорсуда состоится рассмотрение моей апелляционной жалобы на продление ареста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года. Я снова буду ходатайствовать об открытом режиме суда", - сообщил адвокат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Марк Фейгин напомнил, что апелляция по делу Сущенко состоится 14 февраля в Мосгорсуде. Суд будет рассматривать жалобу на продление ареста Сущенко до 30 апреля. Адвокат пригласил на заседание представителей СМИ и активистов.