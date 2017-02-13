ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Защита Сущенко будет добиваться у суда открытых судебных заседаний
13.02.2017 14:17

Защита Сущенко будет добиваться у суда открытых судебных заседаний

Адвокат политзаключенного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин будет требовать во время апелляции в московском суде продлить арест журналиста в открытом режиме. Об этом Фейгин написал в Facebook.

"Завтра, 14 февраля, в 10:20 в зале 327 Мосгорсуда состоится рассмотрение моей апелляционной жалобы на продление ареста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года. Я снова буду ходатайствовать об открытом режиме суда", - сообщил адвокат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Марк Фейгин напомнил, что апелляция по делу Сущенко состоится 14 февраля в Мосгорсуде. Суд будет рассматривать жалобу на продление ареста Сущенко до 30 апреля. Адвокат пригласил на заседание представителей СМИ и активистов.

 

Теги материала: Роман Сущенко, Фейгин, суд, Москва, арест
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Прокуратура обвинила адвокатов Януковича в затягивании дела
Важное
Прокуратура обвинила адвокатов Януковича в затягивании дела
Адвокат Сущенко напомнил о предстоящей судебной апелляции
Важное
Адвокат Сущенко напомнил о предстоящей судебной апелляции
Трамп прокомментировал запрет своего указа: Увидимся в суде
Важное
Трамп прокомментировал запрет своего указа: Увидимся в суде
СМИ: На Банковой уже отобрали кандидатов в Верховный суд
Важное
СМИ: На Банковой уже отобрали кандидатов в Верховный суд  Видеорепортаж
Суд отказался отстранить от должности главу ЦИК Охендовского
Важное
Суд отказался отстранить от должности главу ЦИК Охендовского
Законопроект о Конституционном суде принят в первом чтении
Важное
Законопроект о Конституционном суде принят в первом чтении

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017
"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика