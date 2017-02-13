Парубий: Военное положение нужно вводить на всей территории Украины

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В случае принятия правительством решения о введении военного положения, оно должно быть по всей территории Украины, а не только в Донецкой и Луганской областях. С таким заявлением выступил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время визита во Львовскую область, которое транслировал телеканал NewsOne.

"Я считаю, что если военное положение должно вводиться, то оно должно вводиться на территории всей страны", - указал спикер парламента.

Парубий уточнил, что решение о введении военного положения находится в руках президента Украины Петра Порошенко и СНБО. В свою очередь Верховная Рада только должна поддержать большинством голосов решение главы государства по этому вопросу, что будет сделано незамедлительно и без колебаний.

"Но, конечно, в случае массированной атаки и наступления в Авдеевке мы видим, что такое наступление возможно, придется принимать решение, решение должно быть готовым. Но это решение находится исключительно в компетенции президента Украины, СНБО", - добавил он.