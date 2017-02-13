Адвокат Сущенко напомнил о предстоящей судебной апелляции

MIGnews.com.ua

Адвокат незаконно арестованного в России украинского журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин анонсировал предстоящее судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста Сущенко до 30 апреля.

Об этом адвокат написал в своем микроблоге в Twitter.

"Завтра, 14.02, в 10:20 в зале 327 Мосгорсуда состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Сущенко до 30 апреля. Приходите", - опубликовал Фейгин.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Сущенко обратился к Порошенко с письмом. Письмо опубликовал пресс-секретарь президента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Минобороны Украины письменно заявили, что Сущенко не работает на украинскую разведку. Это подтверждает место учебы Сущенко и записи в его трудовой книжке.