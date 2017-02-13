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Генрих Тенди
Историк, политолог, политический аналитик
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017 12:53

Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле

Громкая история с первой размолвкой Трампа и Путина обрастает подробностями. Во время телефонного разговора Путин предложил американскому коллеге продление договора по сокращению стратегических ядерных вооружений СНВ-3. Но вместо ожидаемого положительного ответа глава Кремля нарвался на жесткое неприятие. Трамп заявил, что договор был "одной из нескольких плохих сделок", заключенных администрацией Обамы. Такую информацию распространил Reuter. Но подробности и выводы остались за кадром.

Первый парадокс. Во время первых переговоров с Дональдом Трампом 28 января, Путин предложил продлить документ, который Трамп считал неприемлемым.

Во время предвыборных дебатов кандидат Трамп говорил о необходимости расторжения договора как крайне невыгодного для США. По мнению Трампа "Start Up" (другое название СНВ-3 в США, - MIGnews.com.ua), позволил России расширить свой ядерный потенциал, в то время как США были лишены подобной возможности. "Позвольте мне сказать вам, Путин перехитрил... Обаму на каждом этапе пути. Посмотрите на "Start Up", который они подписали. Я не могу поверить, что они позволили сделать это. Они (русские, - ред.) создают боеголовки, а мы не можем", - заявил Трамп в октябре 2016.

Выходить на переговоры с таким уровнем подготовки, предлагая продлить документ, который Трамп хотел отменить, - как минимум непрофессионально. Результат - договор не продлили и стороны напоролись на первый конфликт интересов.

На самом деле СНВ-3 подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев (на фото).

Пресс-службы Кремля и Белого дома отказались подтвердить эту информацию. Но если это все-таки правда, то можно констатировать, что службы подготовки встреч в Кремле банально облажались.

Но на этом "сюрпризы" этих странных переговоров не заканчиваются.

Согласно логике и традиции, все документы по обсуждаемым на переговорах темам всегда готовятся и подаются участникам заранее. Но в данном случае, это не так. Источники Рейтер утверждают, что бриф NSC (Совет национальной безопасности США) по договору не была представлен Трампу до начала переговоров. Президент США затребовал ее в процессе. Переговоры пришлось приостановить, с тем, что бы Трамп смог ознакомиться с подробностями. Это выглядит так же удивительно и непрофессионально, как и действия протокола Кремля.

Все это не выглядело бы так драматично, если бы не тема, которую обсуждали Вашингтон и Москва. В начале года Дональд Трамп заявил о возможности смягчения санкций против России в обмен на сокращение ядерных вооружений.

Но переговоры по этой теме велись в частном порядке еще в декабре. Как сообщила The Guardian со ссылкой на AP, советник по национальной безопасности Майкл Флинн с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком провели пять переговоров. Позднее эту информацию подтвердила статья в The Washington Post. Ядерная сделка, которую на них обсуждали, - это и есть СНВ-3, который и обсуждали по телефону президенты и не смогли договориться. Это может означать, что смягчение санкций против России со стороны США откладывается либо становится предметом нового торга.

Второй парадокс. Если информация верна, то это значит, что в решении проблем такого масштаба, как ядерное разоружение или санкционная политика, участвуют люди, демонстрирующие дилетантский подход и недостаточную подготовку, что наводит на весьма грустные размышления о будущем в мировой политике, да и на Земле в целом.

Другой вариант - что все это намеренный слив не обязательно правдивой информации.

Похожей на правду, соответствующей стереотипам и ожиданиям, но правдой по сути не являющейся. В минувшем году по мнению составителей Оксфордского словаря словом года стал термин "post-truth" - "постправда", обозначающий реальность, при которой факты и объективные данные оказывают меньшее влияние на умонастроение в обществе, чем эмоции, штампы и убеждения людей.

Если эту ситуацию можно отнести к "постправде" - то гибридная война вышла на новый уровень, и это - часть мировой политики.

PS. Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу в 2011-м сроком на 10 лет. Документом предусматривается сокращение ядерных боеголовок до 1550 единиц, и их носителей до 700 единиц. Сделка, срок действия которой истекает в 2021 году, может быть продлена по взаимному согласию еще на пять лет, но в отсутствие расширения или нового соглашения обе страны будут свободны расширить свои арсеналы.

Теги материала: Дональд Трамп, Трамп, Владимир Путин, Путин, ядерное оружие, оружие
Новости СМИ2
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