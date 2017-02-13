В украинской энергетике могут ввести чрезвычайное положение из-за недостатка угля

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Антикризисный энергетический штаб на сегодняшнем заседании рассмотрит возможность веерных отключений электроэнергии из-за снижения запасов угля на складах украинских электростанций, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня энергоштаб рассмотрит вопрос стратегических запасов. Вы понимаете: если есть двухнедельный запас – это означает только одно, что мы не можем этот запас сжечь, чтобы через две недели войти в кризис. Мы должны уже сегодня предпринять определенные меры для недопущения снижения запасов угля до критических объемов", - сказал министр.

Помимо этого, на заседании будет рассматриваться вопрос о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике.

"Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня штаба Энергетического целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике", - сказал Гройсман Украины после встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Глава Кабмина подчеркнул, что нельзя допустить снижения запасов угля до критического уровня.