Россия ответила на запрос Украины в ВТО по ограничению транзита через РФ

MIGnews.com.ua

Россия собирается применить правовые методы защиты, предусмотренные международным правом связи с просьбой Украины ВТО создать экспертную комиссию по вопросу транзита товаров через РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости .

"Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина подала иск в ВТО по вопросу ограничения транзита через РФ. Украина попросила создать экспертную комиссию по урегулированию спора с РФ касательно ограничения транзита товаров из Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина возобновит экспорт курятины в ЕС.