ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Украина попросила ВТО создать экспертную комиссию, чтобы уладить транзитный спор Украины и РФ
13.02.2017 12:04

Украина попросила ВТО создать экспертную комиссию, чтобы уладить транзитный спор Украины и РФ

Украина подала во Всемирную торговую организацию запрос о создании группы экспертов для урегулирования спора с РФ касательно ограничения транзита товаров из Украины в страны третьего мира через Россию. Об это передает Министерство экономического развития и торговли Украины.

"9 февраля 2017 Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан (DS512 "Россия - мероприятия по транзитному движению")" - говорят в ведомстве.

Также около 79% экспортных товаров из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от того, что РФ полностью или частично ограничила транзит.

Таким образом, в рамках борьбы с агрессией России в торговой сфере и намереваясь защитить интересы Украины и украинских экспортеров, Минэкономразвития начало процесс спора с помощью ВТО из-за вышеупомянутых ограничений.

"Поскольку на первом этапе Россия не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой и для начала следующего этапа рассмотрения спора (рассмотрения дела по существу) в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов", - идет речь в сообщении.

По сообщению, убыток экспорта поставок в Казахстан и Кыргызстан из-за отказа РФ в транзите составил 0,4 млрд долларов.

На данный момент собираются материалы для подготовки следующего иска, который коснется многочисленных запретов и ограничений на импорт товаров из Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Путин заявил о продолжении транзита газа из РФ в ЕС через Украину, если это будет экономически целесообразно.

Теги материала: Украина, экспорт, Россия, транзит, спор, товары, ВТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Писатель из РФ стал замкомандира "батальона" боевиков "ДНР"
Важное
Писатель из РФ стал замкомандира "батальона" боевиков "ДНР"
РФ обвиняет ВСУ в использовании Точки-У на Донбассе
Важное
РФ обвиняет ВСУ в использовании Точки-У на Донбассе
Штайнмайер намерен построить диалог с РФ
Важное
Штайнмайер намерен построить диалог с РФ
РФ не будет поднимать упавшие с "Адмирала Кузнецова" истребители
Важное
РФ не будет поднимать упавшие с "Адмирала Кузнецова" истребители
Россия начала завлекать добровольцев для участия в боях на Донбассе
Важное
Россия начала завлекать добровольцев для участия в боях на Донбассе
Это чревато серьёзными последствиями: в Кремле прокомментировали ракетные учения Украины возле Крыма
Важное
Это чревато серьёзными последствиями: в Кремле прокомментировали ракетные учения Украины возле Крыма

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017
Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика