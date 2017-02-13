Украина попросила ВТО создать экспертную комиссию, чтобы уладить транзитный спор Украины и РФ

MIGnews.com.ua

Украина подала во Всемирную торговую организацию запрос о создании группы экспертов для урегулирования спора с РФ касательно ограничения транзита товаров из Украины в страны третьего мира через Россию. Об это передает Министерство экономического развития и торговли Украины.

"9 февраля 2017 Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан (DS512 "Россия - мероприятия по транзитному движению")" - говорят в ведомстве.

Также около 79% экспортных товаров из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от того, что РФ полностью или частично ограничила транзит.

Таким образом, в рамках борьбы с агрессией России в торговой сфере и намереваясь защитить интересы Украины и украинских экспортеров, Минэкономразвития начало процесс спора с помощью ВТО из-за вышеупомянутых ограничений.

"Поскольку на первом этапе Россия не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой и для начала следующего этапа рассмотрения спора (рассмотрения дела по существу) в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов", - идет речь в сообщении.

По сообщению, убыток экспорта поставок в Казахстан и Кыргызстан из-за отказа РФ в транзите составил 0,4 млрд долларов.

На данный момент собираются материалы для подготовки следующего иска, который коснется многочисленных запретов и ограничений на импорт товаров из Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Путин заявил о продолжении транзита газа из РФ в ЕС через Украину, если это будет экономически целесообразно.