В Мексике около 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против Трампа

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, в столице Мексики Мехико Около 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации против миграционной политики президента США Дональда Трампа, а также против планов американского президента возложить траты за строительство стены между странами на Мексику, передает DW .

Подобные акции протеста прошли и в других городах Мексики. Большинство демонстрантов были одеты в белую одежду и несли в руках национальные флаги, а также плакаты с критикой в адрес Трампа.

На одном из баннеров было написано: "Спасибо, Трамп, что объединил Мексику!"

Протестующих поддержали несколько десятков мексиканских университетов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций.

Активисты таким образом хотели выразить свою солидарность с теми мексиканцами, которые нелегально проживают в США и находятся под угрозой депортации.