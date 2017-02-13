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В Мексике около 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против Трампа
13.02.2017 11:38

В Мексике около 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против Трампа

В понедельник, 13 февраля, в столице Мексики Мехико Около 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации против миграционной политики президента США Дональда Трампа, а также против планов американского президента возложить траты за строительство стены между странами на Мексику, передает DW.

Подобные акции протеста прошли и в других городах Мексики. Большинство демонстрантов были одеты в белую одежду и несли в руках национальные флаги, а также плакаты с критикой в адрес Трампа.

На одном из баннеров было написано: "Спасибо, Трамп, что объединил Мексику!"

Протестующих поддержали несколько десятков мексиканских университетов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций.

Активисты таким образом хотели выразить свою солидарность с теми мексиканцами, которые нелегально проживают в США и находятся под угрозой депортации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 25 января, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики.

Теги материала: Дональд Трамп, Мексика, граница, стена, мигранты
Новости СМИ2
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