"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра

В социальных сетях бурную реакцию вызвало заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что альтернативы углю с оккупированных территорий Донбасса на данный момент нет. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко "Если Ахметов не может самостоятельно решить проблему диверсификации поставок и государство Украина вынуждено идти на политические уступки бандитам, то дайте мне хотя бы один аргумент против национализации энергетических активов Ахметова. Не нравится "национализация", давайте назовем это "добровольной реприватизацией". Суть идеи от этого не меняется. Кстати, представители госкомпании "Центрэнерго" только неделю назад доехали до ЮАР, "искать" уголь. Центрэнерго управляется Фондом госимущества, за назначение заносят огромные деньги. Конечно, это мизер в сравнении с "Роттердамом". Но и это "заложено" в тариф на электроэнергию, который собрался поднимать Дима из НКРЭКУ. Вернее, Димины хозяева".

"Гройсман пугает отключением света, если блокада не прекратится. Володя, я вам обещаю, что лично я, и сотни других патриотов проследим за тем, чтобы отключение началось с вашего дома, а также домов Порошенко и Яценюка - раз у вас за три года войны не хватитло ума диверсифицировать поставки энергоносителей", - обещает бизнесмен Максим Иванищев.

Журналист Александр Дубинский рассказал о своем видении ситуации и том, почему Гройсман выступает против торговой блокады: "Когда Кабмин, БПП, Народный фронт и другие Ляшко выступают против блокады торговли с ОРДЛО, - они говорят о "холодной зиме", "остановке предприятий", "необходимости закупать уголь за валюту". Я же в свою очередь говорю об их б**дстве. Потому что закупка угля в ОРДЛО осуществляется не по рыночным ценам, а по формуле Роттердам+, согласно которой мы платим за уголь сепаратистам "как-будто" из Роттердамского порта с перевалкой, фрахтом и ж/д доставкой до места назначения. Это добавляет к стоимости угля около 700-1000 гривен на тонне. И, соответственно, добавляет столько же к нашему тепловому тарифу - прежде всего, от компаний ДТЭК Ахметова (который "работает" с правительством, БПП, Ляшко и НФ). А теперь давайте зададим вопрос: что будут делать сепаратисты с углем, который не будет покупать Украина, если блокада продолжится?"

"Кому его будут продавать? А главное, по какой цене? Для ОРДЛО нет другой альтернативы, кроме как украинский рынок сбыта угля. И нет возможности отказаться от поставок в Украину, потому что за наш с вами счет в ЛДНР сейчас содержат "ополченцев" и приплачивают пенсионерам, которые терпят этот "мордор". Тогда зачем мы переплачиваем, кроме того, чтобы дать возможность немного заработать ДТЭК Ахметова и помочь сохранить режим "мордора"? У меня есть ощущение, что переплаты по формуле "Роттердам+" так нужны Гройсману и Ко для того, чтобы наполнять фонд подкупа парламента. Вполне вероятно, что снимая лишние деньги с населения через завышенные тарифы, некие (очень понятные) группы во власти оплачивают за наш счет нужные голосования и удерживают от распада коалицию, чтобы не допустить досрочных выборов и потерю власти. А вы - слушайте дальше про холодные батареи и такой нужный Украине уголь. Не мешайте людям воровать и управлять страной", - резюмирует Дубинский.

"Год тому Украина начала - упрощенно - платить за уголь столько, будто его покупают в долбаной Голландии. Знаете чем вся президентская рать это объясняла? Так тем же, что нам нужна альтернатива углю из ОРДЛО. А то как жи так. Но покупали где обычно. И Ахметов год получал доппаек. И продолжает получать. И, с**а, продолжит получать, как любезно сообщил нам премьер на ахметовском канале. Одно лишь радует. Премьер вообще не президентский, я так понимаю. Потому что при минимальной согласованности действий такого бы не сказал. А может им там уже просто на всё на***ть", - негодует журналист Денис Бигус.

Отреагировал на заявление Гройсмана и блогер Роман Шрайк: "Это ведь круто. Раз так, то смысла в формуле "Роттердам+" никакого нет. Нам ведь втирали, что эта формула нужна, чтобы в случае чего уголь притаранить через Роттердам, и заранее цены под эти воображаемые поставки повысили. А раз альтернативы нет, то и баржи с роттердамскими ценами не приплывут. Можно цены на электроэнергию приводить в соответствие с реальностью. Сколько там перепад цен на уголь сейчас? Раза в 2? Подумаешь, Ахметов перестанет бабло лопатой грести. Мы ж не за бабло Ахметова боремся. Правда ведь? Да?"