Меджлис обвиняет ВСУ в нападении на базу "Аскер"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Херсонской области на базу общественной организации "Аскер" напали военнослужащие Вооруженных сил Украины. По его словам, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 февраля на Чонгаре. Об этом представитель власти крымскотатарского народа написал на персональной странице в Facebook.

"Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана", - отметил Чубаров.

Он утверждает, что во время нападения на базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, которая базируется на территории организации "Аскер", "военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество" общественной организации "Аскер", "предпринимались попытки применения физической силы" к членам организации "Аскер".

Чубаров добавил, что сейчас на месте инцидента работают представители Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Там же находятся представитель Меджлиса Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада "Крыма" Ленур Ислямов, добавил Чубаров.