Рабинович: Все, кто проголосуют за "безлес", являются главными врагами Украины

MIGnews.com.ua

Каждый, кто проголосует за вывоз леса из своей страны, является преступником против Украины, против всех нас, против наших детей. Об этом в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Как только народные депутаты проголосуют за вырубку лесов в Украине, в обмен на деньги из Европы, которые они тут же и разворуют, - они покажут тем самым, кто есть самый главный враг Украины. Каждый, кто проголосует за вывоз леса из своей страны, - это преступник против Украины, против всех нас, против наших детей", - заявил Рабинович.

"Поверьте мне: в Европе никто не будет строить систему, при которой губится природа, они будут это навязывать нам: вывезти сырье, а у себя создать рабочие места. И это не просто вопрос охраны природы - это вопрос будущего, это вопрос развития, это вопрос любви или ненависти к своей стране", - констатировал народный депутат.

"В Европе вырубить хоть одно дерево, которое имеет свой паспорт, - штраф до 10 000 евро, а у нас - руби сколько хочешь! Мы что - какие-то безумные, почему мы и наши дети не должны дышать чистым воздухом?" - возмутился Рабинович.

"Давайте вдумаемся: приходит к вам в гости друг, а у вас тяжелая материальная ситуация. И он вам говорит: если хочешь получить от меня 100 гривен, то выбей окна себе и двери, сруби деревья на приусадебном участке, - и тогда получишь деньги. Что вы скажете этому человеку? Что он просто нездоровый человек, правда же… Почему же наши друзья из Европы требуют от нас вырубать лес, разве так может поступать друг. Зачем нам такая Европа?" - вопрошает парламентарий.

"Под покровом темноты и тишины происходят и другие ужасные вещи. Мои избиратели сообщили мне, что в Николаевской области хотят затопить уникальный совершенно природный национальный парк Бужский Гард - "Энергоатом" собирается поднять в Александровском водохранилище уровень с 16 до 20 метров, уничтожив полностью жемчужину природы Украины. И тишина - все молчат", - сообщил лидер партии "За життя".

"Я очень надеюсь, что вопрос вырубки леса и уничтожения нашего будущего не будет проголосован в парламенте, а правительство, которое внесло подобный законопроект и под шумок купюр договаривается о таких вещах с Европой, просто-напросто уйдет в отставку", - резюмировал Рабинович.