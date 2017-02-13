Писатель из РФ стал замкомандира "батальона" боевиков "ДНР"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, появилась информация о том, что писатель из Российской Федерации Захар Прилепин с октября 2016 года занимает "должность заместителя командира батальона" по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и принимает участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает Дождь.

Со слов российского писателя, "батальон" начал формироваться летом 2016 года, он принадлежит "полку специального назначения "ДНР".

В отношении того, принимает ли Прилепин непосредственное участие в боевых действиях, он ответил, что "политрук — это не воспитатель в детском саду".

"Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи "замкомбата", не могу не принимать участия ни в чем. <…> Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет "боевые задачи", — ответил боевик.

С начала вооруженного конфликта в восточной части Украины, Прилепин участвовал в организации доставки на Донбасс так называемой гуманитарной помощи. Также он организовывал поездки на восток Украины российских "деятелей" культуры.