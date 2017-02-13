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Писатель из РФ стал замкомандира "батальона" боевиков "ДНР"
13.02.2017 10:23

Писатель из РФ стал замкомандира "батальона" боевиков "ДНР"

В понедельник, 13 февраля, появилась информация о том, что писатель из Российской Федерации Захар Прилепин с октября 2016 года занимает "должность заместителя командира батальона" по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и принимает участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает Дождь.

Со слов российского писателя, "батальон" начал формироваться летом 2016 года, он принадлежит "полку специального назначения "ДНР".

В отношении того, принимает ли Прилепин непосредственное участие в боевых действиях, он ответил, что "политрук — это не воспитатель в детском саду".

"Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи "замкомбата", не могу не принимать участия ни в чем. <…> Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет "боевые задачи", — ответил боевик.

С начала вооруженного конфликта в восточной части Украины, Прилепин участвовал в организации доставки на Донбасс так называемой гуманитарной помощи. Также он организовывал поездки на восток Украины российских "деятелей" культуры.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представитель так называемой  Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что спецслужбы Российской Федерации занимаются “чистками” в рядах главарей боевиков на Донбассе и он опасается за собственную безопасность.

Теги материала: Донбасс, АТО, боевики, ДНР, Россия
Новости СМИ2
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