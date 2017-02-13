РФ обвиняет ВСУ в использовании Точки-У на Донбассе

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, Следственный комитет Российской Федерации в рамках расследование уголовного дела о конфликте в восточной части Украины, получил доказательства применения военнослужащими Вооруженными силами Украины тактических ракетных комплексов Точка-У против мирного населения. Об этом сообщил пресс-центр российского ведомства на официальном сайте.

"Международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах", - заявили в Следкоме.

По версии российских следователей, военнослужащие ВСУ своими действиями нарушили условия минских договоренностей, а также положение Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ней.

"Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны", - считают российские правоохранители.

Следственный комитет пришел к выводам, что якобы украинские бойцы наносили ракетные удары из комплекса Точка-У по аселенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный города Луганска.

Также в РФ обвиняют украинских военных в использовании ракет, снаряженных осколочно-фугасными и кассетными зарядами против мирного населения Донецкой и Луганской областей.