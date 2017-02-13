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В Украине до конца отопительного сезона перерасчета субсидий не будет
13.02.2017 09:20

В Украине до конца отопительного сезона перерасчета субсидий не будет

В понедельник, 13 февраля, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что до конца текущего отопительного перерасчет субсидий проводиться не будет. Об этом министр рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Решение Кабмина об изменении социальных норм  вступает в действие 1 мая 2017 года. На субсидии, которые уже утверждены для людей, оно не отобразится. Перерасчета субсидий по новым нормативам до окончания отопительного сезона не будет", – сказал министр.

Также Рева отметил, что после проверки, которая была проведена после отопительного сезона в 2016 году, был выявлен факт завышения нормативов по потреблению газа.

"По факту люди потребляют 5,3 м куб газа на 1 м кв площади в месяц. А норматив составлял 7 м куб газа. Соответственно, возникла переплата по субсидии, государство заплатило больше, чем люди потребили. Переплата – 14,5 млрд грн. Изменив социальные нормативы, правительство привело потребление энергоносителей к уровню потребления в предыдущий отопительный сезон", – пояснил глава Минсоцполитики.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сумма задолженности пользователей коммунальных услуг перед государством достигла отметки в 23 миллиарда гривен, что значительно больше показателей, которые имелись в предыдущие года.

Теги материала: субсидия, Андрей Рева, ЖКХ, коммунальные тарифы
Новости СМИ2
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