Штайнмайер намерен построить диалог с РФ

MIGnews.com.ua

Новоизбранный президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении построить диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Он уверен, что сейчас устанавливается новый порядок международных отношений, в частности между Москвой и Вашингтоном, передает DW .

В отношении планов о поездке в Россию, Штайнмайер ответил, что пока визит не планировал, но нельзя отказываться от диалога "даже со сложными партнерами".

По мнению нового главы ФРГ, сложностей в построении диалога он ожидает и от новой администрации Белого дома, а именно с самим Дональдом Трампом, так как пока что сложно предсказать концепцию внешней политики нового американского правительства.