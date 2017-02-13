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Штайнмайер намерен построить диалог с РФ
13.02.2017 08:25

Штайнмайер намерен построить диалог с РФ

Новоизбранный президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении построить диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Он уверен, что сейчас устанавливается новый порядок международных отношений, в частности между Москвой и Вашингтоном, передает DW.

В отношении планов о поездке в Россию, Штайнмайер ответил, что пока визит не планировал, но нельзя отказываться от диалога "даже со сложными партнерами".

По мнению нового главы ФРГ, сложностей в построении диалога он ожидает и от новой администрации Белого дома, а именно с самим Дональдом Трампом, так как пока что сложно предсказать концепцию внешней политики нового американского правительства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 12 февраля,  стали известны результаты президентских выборов в Германии: набрав наибольшее количество голосов новым президентом страны был избран бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Теги материала: Франк-Вальтер Штайнмайер, Россия, США, Белый Дом, Германия, Дональд Трамп
Новости СМИ2
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