Белый дом получил доказательства фальсификации на выборах президента США

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщила об имеющихся у нее доказательствах фальсификации во время выборов президента 8 ноября 2016 года. Данную информацию распространил старший советник по вопросам политики Стивен Миллер, передает ABC .

Советник Дональда Трампа заявил, что вопрос о фальсификациях особенно хорошо известен тем, кто работал на избирательных участках в Нью-Гемпшире.

"Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, зарегистрированные более, чем в одном штате", - сказал Миллер.

Также он заявил, что на выборах президента в голосовании приняли участие те люди, которых уже нет в живых и те, кто не имеет американского гражданства.

"Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное количество людей, не являющихся гражданами страны, чьи голоса были зарегистрированы на выборах", - подчеркнул советник президента США.

Миллер добавил, что подобный "скандальный" прецедент должен вызывать ужас у граждан страны из-за того, что на выборах голосуют люди, у которые нет на это права.