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В Туркменистане завершились выборы президента, явка составила более 97%
12.02.2017 21:13

В Туркменистане завершились выборы президента, явка составила более 97%

В воскресенье, 12 февраля, в Туркменистане завершилось голосование на выборах президента страны. Об этом сообщает Туркменистан: золотой век со ссылкой на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в Туркменистане.

По состоянию на 10:00 в выборах приняли участие как минимум 40% от общего числа избирателей. К полудню указанный показатель достиг 62%, а к 14:00 он составил 81%. К моменту закрытия избирательных участков в 19:00 свои голоса отдали 97,27% избирателей.

Всего в выборах принимали участие 3,15 миллионов человек, наибольшее количество избирателей зафиксировано в Дашогузской области - 98,02%. В Ахалской области избирательные участки посетили 97,25%, в Марийской области на выборы пришли 97,15% избирателей, а в Ашхабаде - 97,12%. В Балканской области явка составила 96,51%, Лебапской - 97,07%.

Кроме того, стало известно, что Центральная избирательная комиссия проведет подсчет голосов после закрытия избирательных участков. Всего на территории страны открыли 2548 избирательных участков, еще 39 находились заграницей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Туркменистане начались выборы президента страны.

Теги материала: Туркменистан, выборы, президент, голосование
Новости СМИ2
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