Гройсман заявил, что блокада Донбасса приведет к веерным отключениям света по всей стране

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман высказал мнение, что бороться с контрабандой необходимо, но при этом такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан. Об этом он заявил в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"Из угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры украинских граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы (я думаю, что спросив у экспертов, они вам это скажут или специалисты в энергетической сфере), это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить - я думаю, что нет", - сказал премьер.

Также Гройсман сообщил, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения. Однако, по мнению премьера, борьба не должна негативно сказываться на гражданах страны.

"Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам, так и, в частности, линии разграничения, относительно торговли контрабандным товаром - у меня такого доверия нет. И тут я готов полностью присоединится к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло", - добавил премьер.